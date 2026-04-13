Salud

Psicólogas alertan sobre acoso sexual de falsos pacientes: así operan y por qué crece el problema

Profesionales alertan sobre llamadas y sesiones con contenido sexual explícito que simulan ser consultas legítimas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Falsos pacientes usan consultas psicológicas para acosar. Especialistas advierten aumento por atención virtual.
Falsos pacientes usan consultas psicológicas para acosar. Especialistas advierten aumento por atención virtual. (Canva Stock/Shisuka / Pixelshot)







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