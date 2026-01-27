Salud

¿Por qué tantos pacientes con hipertensión no se miden bien la presión en casa?

Investigadores detectaron baja participación en el control domiciliario de la presión arterial, pese a que este método ofrece lecturas más precisas que las clínicas

Por Europa Press
La mayoría de pacientes con hipertensión no sigue las pautas para medir su presión arterial en casa, lo que limita el control efectivo y la prevención de riesgos cardiovasculares.
La mayoría de pacientes con hipertensión no sigue las pautas para medir su presión arterial en casa, lo que limita el control efectivo y la prevención de riesgos cardiovasculares.







