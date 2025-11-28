Salud

¿Por qué el sistema inmunológico de las mujeres cambia y cómo el ejercicio puede ayudar?

Un estudio brasileño revela cómo las fases hormonales alteran la inflamación y por qué el ejercicio físico podría ser una solución efectiva

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores analizan cómo los cambios hormonales modifican la inmunidad y el rol del ejercicio físico en mujeres jóvenes y menopáusicas.
Investigadores analizan cómo los cambios hormonales modifican la inmunidad y el rol del ejercicio físico en mujeres jóvenes y menopáusicas. (Canva/Canva)







