Salud

Por qué el estrés le hace perder el cabello: nuevo estudio lo explica

La investigación encontró que una respuesta extrema del sistema nervioso puede dañar los folículos y favorecer la pérdida de cabello.

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos descubrieron cómo el estrés altera células clave del folículo capilar y desencadena procesos asociados con la alopecia.
Científicos descubrieron cómo el estrés altera células clave del folículo capilar y desencadena procesos asociados con la alopecia. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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