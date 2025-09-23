Salud

Cuál es la diferencia entre los huevos de cáscara blanca y los marrones, según expertos

El color del cascarón no influye en la calidad del huevo, pero sí en el precio y la percepción del consumidor, según estudios genéticos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Huevos blancos y marrones son iguales en calidad. El color solo depende de la raza de la gallina, no de su alimentación ni del método de crianza.
Huevos blancos y marrones son iguales en calidad. El color solo depende de la raza de la gallina, no de su alimentación ni del método de crianza. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaHuevos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.