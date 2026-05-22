Salud

Pilates: lo que cambia en el cuerpo con este método y por qué gana espacio en gimnasios y estudios

La disciplina creada en los años 30 suma seguidores por su enfoque de bajo impacto y sus efectos en fuerza, flexibilidad y bienestar

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Pilates combina respiración, control corporal y resistencia. Sus beneficios físicos y mentales impulsan su crecimiento en gimnasios.
Pilates combina respiración, control corporal y resistencia. Sus beneficios físicos y mentales impulsan su crecimiento en gimnasios. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPilatesYoga
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.