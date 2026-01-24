Personas con este tipo de sangre tienen mayor riesgo de infarto, según estudio

Las personas con sangre distinta al grupo O mostraron mayor riesgo de infarto, mortalidad cardiovascular y cáncer gástrico, según un estudio científico.

Un tipo de sangre distinto al grupo O presenta mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Así lo indicó un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que analizó más de 50.000 muestras de personas durante un periodo de siete años.

La investigación estuvo a cargo del médico especialista Arash Etemadi. El análisis incluyó participantes de Irán, a quienes se les dio seguimiento clínico continuo. Los resultados señalaron que las personas con sangre tipo A, B y AB mostraron una mayor predisposición a padecimientos del corazón.

El informe detalló que quienes pertenecen a esos grupos sanguíneos enfrentan un 9% más de riesgo de muerte por cualquier causa y un 15% más de probabilidad de fallecer por enfermedades cardíacas. Además, ese mismo grupo presentó un 55% más de riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

El doctor Etemadi explicó que esta vulnerabilidad podría relacionarse con características biológicas propias de los grupos A, B y AB. En el caso del tipo A, los investigadores detectaron niveles más altos de colesterol LDL, conocido como colesterol malo. Esa condición incrementa el riesgo cardiovascular.

El estudio también señaló que las personas con un grupo sanguíneo diferente al O tienden a coagular más fácilmente en las venas. Este fenómeno eleva el peligro de sufrir un infarto u otras complicaciones graves del sistema circulatorio.

Los investigadores aclararon que el riesgo cardíaco no depende solo del tipo de sangre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que mantener una dieta saludable y realizar actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardíacas en un 30% en promedio.

¿Cómo se clasifican los grupos sanguíneos?

Los grupos sanguíneos se definen según la presencia o ausencia de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Esa combinación determina el tipo de sangre de cada persona.

Grupo A : los glóbulos rojos presentan antígeno A. El plasma contiene anticuerpos anti-B.

: los glóbulos rojos presentan antígeno A. El plasma contiene anticuerpos anti-B. Grupo B : los glóbulos rojos presentan antígeno B. El plasma contiene anticuerpos anti-A.

: los glóbulos rojos presentan antígeno B. El plasma contiene anticuerpos anti-A. Grupo AB : los glóbulos rojos presentan antígenos A y B. El plasma no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B. Este grupo puede recibir cualquier sangre del sistema ABO.

: los glóbulos rojos presentan antígenos A y B. El plasma no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B. Este grupo puede recibir cualquier sangre del sistema ABO. Grupo O: los glóbulos rojos no presentan antígenos A ni B. El plasma contiene anticuerpos anti-A y anti-B. Este grupo se considera dador universal.

Cada grupo también se clasifica como Rh positivo o negativo, según la presencia de una proteína específica en los glóbulos rojos.

Otras investigaciones señalaron que la relación entre grupos sanguíneos y enfermedades cardíacas podría estar influida por factores genéticos y ambientales. También se identificó que la inflamación crónica, más frecuente en algunos grupos, cumple un papel relevante en el desarrollo de estos padecimientos.

