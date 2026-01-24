Salud

Personas con este tipo de sangre tienen mayor riesgo de infarto, según estudio

Investigación con más de 50.000 personas reveló diferencias claras en el riesgo cardiovascular según el grupo sanguíneo

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Las personas con sangre distinta al grupo O mostraron mayor riesgo de infarto, mortalidad cardiovascular y cáncer gástrico, según un estudio científico.
Las personas con sangre distinta al grupo O mostraron mayor riesgo de infarto, mortalidad cardiovascular y cáncer gástrico, según un estudio científico. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSangreTipo de sangreInfarto
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.