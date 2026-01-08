Salud

Pasas de uva: el alimento que impulsa la masa muscular y refuerza los huesos de forma natural

La fruta deshidratada destaca por su aporte mineral y vitamínico, clave para el tejido óseo y muscular, con beneficios adicionales para el sistema cardiovascular

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Las pasas de uva aportan minerales, vitaminas y fibra que benefician huesos, músculos y sistema cardiovascular, según estudios científicos y análisis nutricionales.
Las pasas de uva aportan minerales, vitaminas y fibra que benefician huesos, músculos y sistema cardiovascular, según estudios científicos y análisis nutricionales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpasaspasas de uvamasa muscular
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.