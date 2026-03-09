Salud

Parches de acné: quiénes deberían evitarlos antes de probar esta tendencia viral

Estos productos ayudan a desinflamar granos aislados. Sin embargo, especialistas advierten que no funcionan en todos los casos de acné ni en todos los tipos de piel

Por El Universal / México / GDA
Los parches de acné pueden acelerar la desaparición de algunos granos, pero existen situaciones y tipos de piel en los que su uso no se recomienda.
Los parches de acné pueden acelerar la desaparición de algunos granos, pero existen situaciones y tipos de piel en los que su uso no se recomienda. (Canva Stock/pixelshot/TrueCreatives)







