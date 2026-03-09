Parches de acné: quiénes deberían evitarlos antes de probar esta tendencia viral

Los parches de acné pueden acelerar la desaparición de algunos granos, pero existen situaciones y tipos de piel en los que su uso no se recomienda.

Los parches de acné ganaron popularidad en redes sociales como una solución rápida para tratar granos. Sin embargo, estos productos no funcionan para todos los tipos de piel ni para todas las formas de acné. Antes de comprarlos, conviene conocer en qué casos sí resultan útiles y en cuáles es mejor evitarlos.

Estos parches se colocan directamente sobre el grano. Su objetivo principal consiste en absorber la pus de una lesión infectada. De esta forma ayudan a desinflamar la zona y pueden acelerar la desaparición del brote.

El diseño permite pegarlos fácilmente sobre la piel. Tienen una adhesión similar a una cinta y suelen venderse en versiones translúcidas para que pasen desapercibidos. También existen modelos con colores llamativos y formas decorativas como estrellas, flores o corazones.

Según especialistas de la marca Starface, estos productos crean una barrera protectora sobre la imperfección. Esta capa impide el contacto con bacterias externas y reduce el riesgo de infección.

Además, algunos parches incluyen ingredientes activos para la piel. Entre ellos destacan los hidrocoloides, que favorecen la cicatrización de lesiones cutáneas. También pueden contener ácido salicílico con efecto antiséptico, peróxido de benzoilo con acción antimicrobiana, ácido glicólico con efecto exfoliante y niacinamida, que reduce el enrojecimiento.

Personas que no deberían usar parches de acné

Aunque los parches pueden funcionar en brotes puntuales, existen situaciones en las que su uso no se recomienda.

1. Personas con acné severo

Los parches ayudan a tratar imperfecciones aisladas, pero no eliminan puntos negros ni resuelven cuadros severos de acné.

Cuando aparecen numerosos granos en el rostro, el pecho o la espalda, lo adecuado consiste en consultar con un dermatólogo. El sitio especializado Everyday Health señala que estos parches no son productos médicos ni soluciones milagro para tratar enfermedades de la piel.

2. Personas con alergia a adhesivos o hidrocoloides

Las personas con alergia a pegamentos médicos o materiales adhesivos pueden experimentar irritación, enrojecimiento o dermatitis al utilizar estos parches.

Algunas versiones también contienen ácido salicílico, aceite de árbol de té o niacinamida. En pieles sensibles estos compuestos pueden resultar agresivos.

3. Personas con infecciones cutáneas graves

Si la lesión corresponde a una infección de la piel, como el impétigo, el uso de parches puede empeorar la condición o retrasar la recuperación.

Este tipo de infecciones requiere tratamiento con antibióticos. Solo un especialista en salud puede indicar el medicamento adecuado.

Los parches de acné pueden ser útiles para tratar granos pequeños en ciertas circunstancias. Sin embargo, en casos de duda o cuando existen problemas cutáneos más complejos, lo más prudente consiste en consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.