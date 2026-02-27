Salud

OMS identifica los dos hábitos que impulsan la mayoría de cánceres prevenibles en el mundo

Un análisis global advierte que millones de diagnósticos podrían evitarse con cambios en hábitos como fumar y consumir alcohol

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La OMS identifica al tabaco y al alcohol como los principales factores detrás de los cánceres prevenibles y alerta sobre el impacto de la contaminación y las infecciones.
La OMS identifica al tabaco y al alcohol como los principales factores detrás de los cánceres prevenibles y alerta sobre el impacto de la contaminación y las infecciones. (Stock/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcáncerOMS
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.