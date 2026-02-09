OMS alerta: dos hábitos concentran la mayoría de los cánceres prevenibles en el mundo

La OMS identifica al tabaco y al alcohol como los principales factores detrás de los cánceres prevenibles y alerta sobre el impacto de la contaminación y las infecciones.

Más de un tercio de los casos de cáncer en el mundo resulta prevenible, según una nueva análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos señalan que los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino concentran casi la mitad de estos casos evitables.

El informe advierte que millones de diagnósticos y muertes cada año podrían evitarse mediante intervenciones médicas, cambios de comportamiento, reducción de riesgos laborales y control de contaminantes ambientales. Para la OMS, atender estas causas prevenibles representa una de las mayores oportunidades para disminuir la carga global de la enfermedad.

La evaluación indica que en 2022 se registraron casi 19 millones de nuevos casos de cáncer. De ese total, cerca de 38% se vinculó con 30 factores de riesgo modificables. Entre ellos figuran el tabaquismo, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal elevado, la actividad física insuficiente, el uso de tabaco sin humo, el consumo de nuez de areca, la lactancia inadecuada, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta, los agentes infecciosos y más de una decena de exposiciones ocupacionales.

El tabaco aparece como el principal factor prevenible asociado al cáncer. En 2022, fumar se relacionó con 15% de todos los casos diagnosticados. El impacto resultó mayor en los hombres, grupo en el que el tabaquismo explicó 23% de los nuevos casos a escala mundial.

La contaminación del aire también desempeñó un papel relevante, con diferencias marcadas según la región. En Asia oriental, alrededor de 15% de los casos de cáncer de pulmón en mujeres se atribuyó a este factor. En África del Norte y Asia occidental, la proporción alcanzó cerca de 20% de los casos de cáncer de pulmón en hombres.

Tras el tabaco, el consumo de alcohol figuró como el segundo factor de riesgo prevenible más importante. Este hábito se asoció con 3,2% de los nuevos casos de cáncer, lo que equivale a aproximadamente 700.000 diagnósticos.

Las infecciones se vincularon con cerca de 10% de los nuevos casos. Entre las mujeres, una parte significativa de los cánceres prevenibles se relacionó con el virus del papiloma humano (HPV) de alto riesgo, causante del cáncer de cuello uterino.

El cáncer de estómago mostró mayor frecuencia en hombres y se asoció principalmente con el tabaquismo y con infecciones vinculadas a hacinamiento, saneamiento deficiente y falta de acceso a agua potable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.