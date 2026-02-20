Salud

Obstetra narra cinco años de lucha para quedar embarazada y revela los diagnósticos que enfrentó antes de lograrlo

La médica enfrentó miomas, endometriosis, trombofilia y tres FIV antes de lograr un embarazo de alto riesgo que llegó a término

Por O Globo / Brasil / GDA
Tras cinco años de tratamientos y cirugías, una obstetra logró quedar embarazada y dio a luz en 2025.
Tras cinco años de tratamientos y cirugías, una obstetra logró quedar embarazada y dio a luz en 2025. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

