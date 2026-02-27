Salud

Nutricionista alerta sobre la peligrosa ‘dieta de comer plástico’: riesgo de asfixia y bloqueo intestinal

Especialista en nutrición explica por qué masticar comida envuelta en plástico no activa la saciedad y puede generar graves consecuencias

Por Europa Press
El reto viral de masticar y escupir alimentos con plástico carece de base científica y expone a riesgos físicos y psicológicos.
El reto viral de masticar y escupir alimentos con plástico carece de base científica y expone a riesgos físicos y psicológicos. (@RinconDeWally/X)







