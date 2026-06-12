Nuevos casos de VIH cayeron 43% desde 2010, pero alertan por fuerte reducción de fondos para prevención y tratamiento

Más de 40 millones de personas viven con VIH. ONUSIDA alertó sobre el impacto de los recortes en prevención y tratamiento.

El VIH provocó 1,2 millones de nuevas infecciones y 570.000 muertes en el mundo durante 2025. Las cifras representan una reducción de 43% en los nuevos casos y de 57% en las muertes en comparación con 2010, según un informe divulgado este viernes por ONUSIDA.

A pesar de los avances, la agencia de Naciones Unidas advirtió que la respuesta global contra el virus enfrenta un momento crítico. Los recortes en la financiación internacional, el retroceso en materia de derechos humanos y la insuficiente inversión en prevención amenazan los progresos alcanzados.

En 2025, unas 40,9 millones de personas vivían con VIH en el planeta. De ellas, el 88% conocía su diagnóstico.

Entre quienes sabían su estado serológico, el 89% recibía tratamiento. Además, el 95% de las personas en tratamiento logró la supresión viral.

Estos indicadores se acercan a la meta 95-95-95 establecida por ONUSIDA para erradicar el sida en 2030. Sin embargo, la organización señaló que el mundo no avanza al ritmo necesario para cumplir ese objetivo.

Recortes afectan programas de prevención y diagnóstico

El informe destacó que la financiación destinada a la ayuda mundial al desarrollo cayó 23%, la reducción más pronunciada registrada hasta ahora.

Según ONUSIDA, esta disminución golpeó de forma significativa los programas relacionados con el VIH.

La directora ejecutiva de la organización, Winnie Byanyima, consideró que la situación representa la interrupción más grave en la respuesta global contra la enfermedad desde que la comunidad internacional unió esfuerzos para combatirla.

Los programas de pruebas de VIH descendieron 22% entre 2024 y 2025 en zonas con alta prevalencia. Esta situación limita el acceso oportuno al tratamiento y favorece la propagación del virus.

La adopción de la profilaxis preexposición (PrEP) cayó 38% en 62 países.

Además, algunos países registraron una reducción de hasta 93% en los recursos destinados a programas de preservativos. El financiamiento para iniciativas que garantizan el acceso a servicios de prevención disminuyó hasta 80%.

Millones de personas siguen sin tratamiento

Durante 2025, unas 32,1 millones de personas recibían tratamiento antirretroviral. La cifra representó un aumento de 2,7% respecto a 2024.

Pese a ello, alrededor de 8,8 millones de personas continuaban sin acceso a estos medicamentos.

El informe también estimó que hasta cinco millones de personas desconocían que portaban el virus.

América Latina registra aumento de infecciones

ONUSIDA señaló que los avances no se distribuyen de manera uniforme entre las regiones.

El documento reportó un incremento de infecciones desde 2010 en Europa del Este y Asia Central, Oriente Medio y Norte de África y América Latina.

La organización también identificó una situación preocupante en África subsahariana.

Cada semana, unas 3.000 adolescentes y mujeres jóvenes contraen VIH en esa región. Para ONUSIDA, este dato evidencia las dificultades para llegar a algunas de las poblaciones más vulnerables.

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