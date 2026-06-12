Salud

Nuevos casos de VIH cayeron 43% desde 2010, pero alertan por fuerte reducción de fondos para prevención y tratamiento

La agencia de Naciones Unidas advirtió que la reducción de recursos pone en riesgo los avances logrados contra el virus

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Más de 40 millones de personas viven con VIH. ONUSIDA alertó sobre el impacto de los recortes en prevención y tratamiento.
Más de 40 millones de personas viven con VIH. ONUSIDA alertó sobre el impacto de los recortes en prevención y tratamiento. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaVIHONUSIDA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.