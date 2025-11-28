Salud

Nuevo estudio revela cómo el estrés provoca caída de cabello y activa alopecia

Investigadores detectaron cómo la norepinefrina altera las células del folículo y desencadena inflamación que activa la caída del cabello

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos identificaron el mecanismo que vincula estrés agudo con daño folicular e inflamación que causa pérdida de cabello.
Científicos identificaron el mecanismo que vincula estrés agudo con daño folicular e inflamación que causa pérdida de cabello. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCaída de cabello
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.