Salud

Ni hervido o crudo: la forma correcta de cocinar brócoli sin eliminar sus vitaminas

El tiempo de cocción y el contacto con el agua influyen en la conservación de vitaminas y antioxidantes presentes en esta popular verdura

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una experta en alimentación saludable recomendó una forma de preparar el brócoli que ayuda a preservar sus propiedades y mejorar su textura.
Una experta en alimentación saludable recomendó una forma de preparar el brócoli que ayuda a preservar sus propiedades y mejorar su textura. (ChatGPT/Imagen generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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