Ni hervido ni crudo: la mejor manera de preparar el brócoli para obtener la máxima cantidad de vitaminas antioxidantes

Una especialista en alimentación saludable explicó por qué hervir el brócoli reduce su valor nutricional y cuál es el mejor método de cocción

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Asar el brócoli conserva sus nutrientes y mejora el sabor. La cocinera Elizabeth Rider explicó cómo prepararlo paso a paso.
Asar el brócoli conserva sus nutrientes y mejora el sabor. La cocinera Elizabeth Rider explicó cómo prepararlo paso a paso. (Canva/Canva)







