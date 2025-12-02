Ni hervido ni crudo: la mejor manera de preparar el brócoli para obtener la máxima cantidad de vitaminas antioxidantes

Asar el brócoli conserva sus nutrientes y mejora el sabor. La cocinera Elizabeth Rider explicó cómo prepararlo paso a paso.

El brócoli forma parte de la familia de las crucíferas, al igual que la coliflor y las coles de Bruselas. Este vegetal se caracteriza por tener baja cantidad de calorías y una alta densidad nutricional.

Aporta vitamina C, betacarotenos, calcio vegetal, hierro, potasio, fibra y sulforafano, un compuesto antioxidante relacionado con la prevención de algunos tipos de cáncer.

Muchas personas evitan su consumo por su sabor amargo y la textura blanda que adquiere si se cocina de forma inadecuada. La forma de cocción influye directamente en la conservación o pérdida de estos beneficios.

Hervir el brócoli no es la mejor alternativa

La técnica más común para cocinar brócoli ha sido hervirlo. Sin embargo, nutricionistas desaconsejan esta práctica. Según la experta en alimentación saludable Elizabeth Rider, cuando el brócoli permanece mucho tiempo en agua caliente, sus vitaminas y minerales se disuelven y se pierden.

Esto afecta especialmente a la vitamina C y a otros nutrientes hidrosolubles, que no resisten temperaturas altas durante tiempo prolongado. El resultado es un vegetal con textura blanda, sin sabor y menor valor nutricional.

Asar el brócoli es el método más efectivo

Elizabeth Rider afirmó que asar el brócoli es el método ideal para conservar sus propiedades. Explicó que el calor seco e intenso, ya sea en horno o en freidora de aire, carameliza los azúcares naturales del vegetal, lo que mejora su sabor y deja una textura crujiente.

Además, esta técnica permite preservar compuestos antioxidantes como el sulforafano y reducir la pérdida de vitaminas sensibles al calor. Indicó que esta forma de cocción no solo mejora el sabor, sino que también lo hace más versátil para integrarlo en distintas preparaciones.

Así se prepara el brócoli asado paso a paso

Precaliente el horno a 200 °C o la freidora de aire a 190 °C. Lave bien el brócoli y séquelo por completo. Corte en ramilletes de tamaño similar para una cocción uniforme. Coloque en una bandeja o fuente. Añada aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Cocine durante 15 a 20 minutos en horno o 10 minutos en freidora. Remueva a mitad del tiempo para que quede dorado de forma pareja. Al finalizar, puede agregar jugo de limón para intensificar el sabor.

Beneficios de elegir el brócoli asado

Conserva mejor los nutrientes : evita la pérdida de antioxidantes y vitamina C.

: evita la pérdida de antioxidantes y vitamina C. Textura más agradable : crujiente y dorado, sin sensación blanda.

: crujiente y dorado, sin sensación blanda. Mayor versatilidad en la cocina : puede usarse como guarnición, en ensaladas o rellenos.

: puede usarse como guarnición, en ensaladas o rellenos. Fácil y rápido de preparar: no requiere técnicas complejas ni tiempos prolongados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.