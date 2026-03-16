Ni caminar ni usar bicicleta fija: el ejercicio cotidiano que fortalece el corazón y podría reducir un 20% el riesgo cardiovascular

Investigación sugiere que subir escaleras todos los días mejora la resistencia cardiorrespiratoria y reduce el riesgo de enfermedades del corazón.

Con el paso de los años, mantener la salud del corazón se vuelve una prioridad. Durante décadas, las caminatas y la bicicleta fija figuraron entre las recomendaciones más comunes para las personas mayores. Sin embargo, nuevas investigaciones señalan que existe otra actividad cotidiana que podría ofrecer beneficios incluso mayores.

Se trata de subir escaleras, una práctica simple que no requiere gimnasio ni equipamiento especial. Especialistas en medicina preventiva volvieron a destacar este movimiento diario como una herramienta eficaz para mejorar la salud cardiovascular y promover una vida más larga.

A diferencia de caminar en terreno plano, subir escaleras exige un mayor esfuerzo físico. El movimiento vertical obliga al corazón a trabajar con más intensidad durante periodos cortos. Este patrón de esfuerzo se asemeja al entrenamiento por intervalos. Como resultado, la actividad puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata tradicional.

Además, esta práctica funciona como una bomba natural para la circulación. Al contraerse los músculos de pantorrillas y muslos para elevar el peso corporal, se facilita el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón. Este proceso resulta clave para prevenir problemas comunes en la adultez mayor, como la hinchazón en las piernas, la retención de líquidos o la aparición de várices.

La evidencia científica

Un estudio publicado en ScienceDirect analizó datos de miles de participantes. Los resultados sugieren que subir más de cinco tramos de escaleras al día podría reducir hasta en un 20% el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

El análisis volvió a poner atención sobre una actividad cotidiana que muchas veces pasa desapercibida. No obstante, puede aportar beneficios importantes para la salud del corazón.

Otro aspecto relevante es que subir escaleras combina ejercicio aeróbico con fortalecimiento muscular. Cada escalón activa varios grupos musculares. Esto convierte la actividad en una forma completa de mantenerse activo.

Durante el ascenso trabajan principalmente cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Estos músculos resultan fundamentales para la estabilidad y la movilidad. Su fortalecimiento también protege las articulaciones y mejora el equilibrio.

Este efecto adquiere relevancia en la población adulta mayor. Un mejor equilibrio ayuda a reducir el riesgo de caídas, una de las preocupaciones más frecuentes en esta etapa de la vida.

Los especialistas recomiendan realizar la actividad con moderación y a un ritmo constante. Una pisada firme en cada escalón ayuda a evitar accidentes.

Para quienes no tienen escaleras en casa existen opciones simples. Se puede utilizar un escalón de ejercicio o las escaleras de edificios públicos y parques. Lo importante es incorporar movimientos cotidianos que ayuden a combatir el sedentarismo.

En muchos casos, los hábitos más simples generan grandes beneficios para la salud. Subir escaleras se perfila como una alternativa accesible, gratuita y eficaz para mantenerse activo, fortalecer el corazón y mejorar la circulación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.