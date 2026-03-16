Salud

Ni caminar ni usar bicicleta fija: el ejercicio cotidiano que fortalece el corazón y podría reducir un 20% el riesgo cardiovascular

Una actividad cotidiana y gratuita gana protagonismo entre especialistas por sus efectos en la circulación y la resistencia del sistema cardiovascular

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Por La Nación / Argentina / GDA
Investigación sugiere que subir escaleras todos los días mejora la resistencia cardiorrespiratoria y reduce el riesgo de enfermedades del corazón.
Investigación sugiere que subir escaleras todos los días mejora la resistencia cardiorrespiratoria y reduce el riesgo de enfermedades del corazón. (Canva Stock/Wavebreakmedia de Getty Images / Thinkstock Images de Photo Images / DragonImages)







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