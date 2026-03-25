Natación sin impacto: 6 ejercicios clave para fortalecer piernas, brazos y core en piscina

Rutinas de natación fortalecen todo el cuerpo con baja carga articular y alta eficacia gracias a la resistencia del agua.

La natación se consolida como una opción eficaz para fortalecer el cuerpo sin generar impacto en las articulaciones. Este tipo de entrenamiento permite trabajar piernas, brazos y core con alta resistencia gracias a la densidad del agua.

Según la revista Men’s Health, existen ejercicios específicos en piscina que aumentan la fuerza muscular. El agua ofrece mayor oposición que el aire. Esto obliga a los músculos a trabajar con más intensidad en cada repetición.

Entrenadores como Terry Heggy, del club USMS en Estados Unidos, y Beth Jones, especialista en natación en Dallas, indicaron que el entorno acuático exige ajustes en la técnica. También requiere control en la ejecución y manejo de la intensidad. Ambos señalaron que el uso de herramientas simples potencia los resultados.

Beneficios del entrenamiento acuático

El trabajo en piscina activa varios grupos musculares al mismo tiempo. Esto favorece un desarrollo equilibrado del cuerpo. La combinación de fuerza, técnica y control mejora la eficiencia de cada movimiento.

Además, la intensidad se adapta con facilidad. La duración del entrenamiento también varía según el nivel. Los especialistas destacaron que la supervisión profesional reduce el riesgo de lesiones.

6 ejercicios para fortalecer todo el cuerpo en el agua

Estos movimientos aprovechan la resistencia natural del agua para mejorar fuerza, estabilidad y coordinación:

1. Tombstone Drill

Este ejercicio utiliza una tabla en posición vertical. La persona ejecuta patadas intensas durante uno o dos tramos. Se activan flexores de cadera, cuádriceps e isquiotibiales. Se recomienda mantener la pierna recta.

2. Press y tirón con tabla

Se realiza en zonas poco profundas. La persona empuja y tira la tabla con fuerza durante intervalos de 10 a 15 segundos. El movimiento trabaja pectorales, hombros y espalda alta.

3. “Gutbuster” o destroza glúteos

Se coloca una tabla sobre el regazo. El torso permanece erguido. Las piernas adoptan forma de “L”. El desplazamiento ocurre mediante patadas. Este ejercicio exige una activación completa del core.

4. Hombros secos a flote

Consiste en mover brazos y manos hacia afuera y hacia adentro a alta velocidad. Se cambia la orientación de las palmas. Se activan deltoides posteriores y antebrazos.

5. Dominadas y flexiones en bloque de salida

Se utilizan los tacos de la piscina. Las flexiones se realizan con palmas hacia el cuerpo. Las dominadas buscan superar la barra con el mentón. La flotabilidad facilita el progreso.

6. Patadas con rotación

El ejercicio inicia desde la pared. El cuerpo rota lateralmente mientras se ejecutan patadas. Se recomienda el uso de esnórquel. Esto permite concentrarse en la activación abdominal.

Supervisión y técnica: factores clave

Los especialistas indicaron que cada rutina debe adaptarse al nivel del nadador. La técnica correcta resulta esencial para evitar lesiones. También mejora el rendimiento en el agua.

El entrenamiento acuático permite variar ejercicios. Ofrece una alternativa completa para fortalecer el cuerpo sin impacto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.