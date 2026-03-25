Salud

Natación sin impacto: 6 ejercicios clave para fortalecer piernas, brazos y core en piscina

Entrenamientos en agua permiten desarrollar fuerza muscular completa sin dañar articulaciones y con alta resistencia natural

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Rutinas de natación fortalecen todo el cuerpo con baja carga articular y alta eficacia gracias a la resistencia del agua.
Rutinas de natación fortalecen todo el cuerpo con baja carga articular y alta eficacia gracias a la resistencia del agua. (Canva Stock/Julia Malinowska de Baseimage / Microgen de Getty Images Signature)







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