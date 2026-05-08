Salud

Mujer pierde parte del intestino y el útero tras descubrir que tenía dos DIU en su cuerpo

Una brasileña pasó meses con fuertes dolores hasta que un rayos X detectó un DIU fuera del útero y alojado en el intestino

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Por O Globo / Brasil / GDA
Lorenna Rocha enfrentó meses de dolor y una compleja cirugía luego de que un DIU se desplazó hacia el abdomen sin ser detectado.
Lorenna Rocha enfrentó meses de dolor y una compleja cirugía luego de que un DIU se desplazó hacia el abdomen sin ser detectado. (O Globo/Crescer)







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