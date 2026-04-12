Salud

Mujer con tres enfermedades autoinmunes logra remisión tras terapia experimental

Tratamiento con células modificadas eliminó células defectuosas y permitió recuperación rápida en un caso clínico que sorprende a especialistas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Terapia CAR-T logró remisión de tres enfermedades autoinmunes en paciente alemana. Científicos analizan su potencial en otros casos. (© PAUL ARESU/F. Hoffmann-La Roche Ltd)







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O Globo

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