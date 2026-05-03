Salud

Mujer con tres enfermedades autoinmunes entra en remisión tras un ‘reinicio’ inmunológico, según un estudio

Tratamiento con células modificadas eliminó células defectuosas y permitió recuperación rápida en un caso clínico que sorprende a especialistas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Caso clínico muestra cómo terapia CAR-T permitió controlar tres enfermedades autoinmunes y abre paso a nuevos estudios médicos. [Imagen con fines ilustrativos] (© PAUL ARESU/F. Hoffmann-La Roche Ltd)







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O Globo

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