Mujer colombiana afirma tener 124 años y revela su secreto de longevidad: no incluye ejercicio

María Antonia Cuero, con 124 años según su cédula, impactó a la ciencia por su vitalidad y sus hábitos de vida en el campo colombiano.

El caso de María Antonia Cuero, nacida el 18 de octubre de 1901, generó atención internacional por sus supuestos 124 años, respaldados por documentos de identidad. Su historia fue conocida gracias a médicos del Centro de Investigación e Innovación en Salud de Coosalud (CIISA) en Colombia.

Cuero nació en las orillas del río Mallorquín, en Buenaventura, y vivió gran parte de su vida en las montañas del Valle del Cauca. Su cédula de ciudadanía indica la fecha mencionada y, según los especialistas, los documentos ya están bajo revisión internacional. Si se valida, podría convertirse en la persona más longeva registrada oficialmente en el mundo.

La información fue divulgada por el diario colombiano El Tiempo, a partir de declaraciones del doctor Juan Manuel Anaya, inmunólogo clínico y director del CIISA. El especialista explicó que la mujer aún no figura en los Guinness World Records porque su familia no ha gestionado la postulación. El trámite comenzará próximamente con su autorización.

Consultada por médicos sobre el secreto de su longevidad, Cuero respondió que come plátano todos los días y evita las complicaciones. Ese alimento, común en la región del Pacífico colombiano, contiene potasio, magnesio y fibra. Si bien los científicos advierten que la longevidad responde a múltiples factores, la dieta y el estilo de vida rural de esta mujer llamaron la atención del Proyecto Centenarios de Colombia, liderado por Coosalud y universidades asociadas.

María Antonia ha mantenido una rutina activa a pesar de su edad. Se baña sola, cocina, canta, baila e incluso practica natación. Aunque padece de osteoporosis, los médicos señalaron que su estado general de salud es aceptable.

Cuero es madre de ocho hijos y abuela de más de 20 nietos. Uno de los momentos más significativos de su vida fue cuando entregó a su hija menor, Delcy, a una maestra para que pudiera educarla. Hoy, Delcy, retirada del magisterio, cuida de su madre en una casa en Cali. Allí, la adulta mayor recibe atención médica continua y apoyo de sus nietas.

Durante su vida, la mujer trabajó en labores agrícolas y mantuvo costumbres tradicionales. Sus médicos indicaron que evita el arroz y consume alimentos naturales del campo. Además, prepara biche de forma artesanal y participa en rituales comunitarios. Pesa 47 kilos y conserva hábitos físicos activos.

La persona más longeva registrada oficialmente ha sido Jeanne Louise Calment, fallecida en Francia a los 122 años y 164 días. Si se valida la información de María Antonia Cuero, Colombia podría tener a la nueva mujer más longeva del mundo. Esta validación ya está en proceso, según el CIISA, y su caso circula entre especialistas internacionales en envejecimiento.

