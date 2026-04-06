Mujer afectada por cirugía de glúteos lanza alerta: ‘Desconfíen de resultados sin riesgo’

La empresaria brasileña Natália Teixeira enfrentó graves complicaciones de salud tras someterse a una bioplastia glútea con promesas de resultados rápidos y sin riesgos.

A los 39 años, y previo a su matrimonio, Teixeira acudió a una clínica en un sector exclusivo de Brasilia. Un biomédico le ofreció el denominado “Protocolo TX-8”, que prometía aumento de glúteos sin cirugía ni hospitalización. Durante seis meses recibió aplicaciones que, según se le indicó, contenían insumos naturales como péptidos de colágeno.

Sin embargo, estudios posteriores confirmaron la presencia de silicona industrial, además de otras sustancias como aceite mineral tipo Synthol.

Las primeras complicaciones surgieron durante su luna de miel en Europa. La paciente presentó una infección bacteriana grave, inflamación y dolor en la zona tratada. El cuadro obligó a interrumpir el viaje.

Al regresar a Brasil, ingresó con síntomas como taquicardia, debilidad y edemas. Los médicos diagnosticaron sepsis, una condición potencialmente mortal.

El proceso médico derivó en 13 hospitalizaciones, seis de ellas en unidades de cuidados intensivos. El tratamiento incluyó uso prolongado de corticoides. Esto provocó un aumento de peso de 55 kg, además del desarrollo de diabetes, hipertensión y problemas articulares y visuales.

Natália Teixeira enfrenta secuelas severas tras bioplastia glútea. Caso expone riesgos y avanza en proceso judicial contra clínica. (@nathybsb/IG)

La paciente también enfrenta dolor crónico, nódulos inflamatorios y afectaciones en su salud mental, como ansiedad y ataques de pánico. Además, presenta daño en el nervio ciático y dos hernias de disco.

El caso expone irregularidades en la clínica. El establecimiento operaba sin licencia sanitaria y realizaba procedimientos invasivos sin autorización. El biomédico responsable fue detenido en 2023 por presunta manipulación de productos con fines terapéuticos. Luego quedó en libertad provisional.

Investigaciones judiciales también vinculan al profesional con otros casos. Un informe forense determinó que su exesposa falleció en 2018 tras la aplicación de una sustancia compatible con Synthol. Aunque hubo una condena inicial, un tribunal superior lo absolvió.

El proceso continúa en los tribunales. Una resolución reciente permitió incorporar informes de otras pacientes con lesiones graves y gravísimas. Además, se ordenó actualizar los antecedentes del imputado y ubicar su dispositivo de monitoreo electrónico.

Mientras espera una cirugía para retirar parte de las sustancias, Teixeira continúa en tratamiento médico. También utiliza redes sociales para advertir a otras mujeres sobre los riesgos y la importancia de verificar credenciales profesionales, condiciones sanitarias y composición de los productos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.