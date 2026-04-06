Salud

Mujer afectada por cirugía de glúteos lanza alerta: ‘Desconfíen de resultados sin riesgo’

Una empresaria sufrió infecciones, hospitalizaciones y enfermedades tras someterse a un procedimiento estético con sustancias no autorizadas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Natália Teixeira enfrenta secuelas severas tras bioplastia glútea. Caso expone riesgos y avanza en proceso judicial contra clínica.
Natália Teixeira enfrenta secuelas severas tras bioplastia glútea. Caso expone riesgos y avanza en proceso judicial contra clínica. (@nathybsb/IG)







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