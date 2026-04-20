Mortalidad infantil en Costa Rica bajó en 2025, pero cuatro provincias superan el promedio nacional

Cuatro provincias superaron el promedio nacional de mortalidad infantil en 2025. Puntarenas registró la tasa más crítica del país con 10,6.

Costa Rica registró una reducción en su indicador de mortalidad infantil durante el año 2025. Datos preliminares sobre estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan una tasa de 8,44 muertes por cada mil nacimientos vivos.

Esta cifra representa una mejora respecto al periodo del 2024. En ese ciclo el país reportó 10,21 fallecimientos por cada mil nacimientos registrados. La disminución fue de 1,77 muertes.

El reporte oficial distribuye los fallecimientos de los menores de un año según el lugar de residencia de la madre. Pese a la mejoría general, el análisis territorial revela disparidades.

Cuatro provincias presentan cifras superiores al promedio nacional. Puntarenas encabeza la lista con la tasa más alta del territorio nacional. Esta provincia reportó 10,6 decesos por cada mil nacimientos en el 2025.

La provincia de Limón ocupa el segundo puesto en incidencia de mortalidad. El Caribe costarricense registró un indicador de 10,0 fallecimientos infantiles según las estadísticas del INEC presentadas por el Ministerio de Salud.

Guanacaste también superó el comportamiento del promedio país en 2025. Las autoridades de salud contabilizaron una tasa de 9,6 defunciones por cada mil nacimientos en la zona.

La cuarta región con indicadores elevados es Cartago. La provincia de las brumas cerró el periodo con una cifra de 8,9 defunciones infantiles por cada mil nacimientos registrados.

En contraste, el resto de las provincias del Valle Central reportaron resultados por debajo del promedio nacional. San José presentó una tasa de 7,8 fallecimientos.

Alajuela contabilizó un indicador de 7,3 muertes por cada mil nacimientos. Estas provincias mejoraron sus estadísticas en comparación con los reportes oficiales del año anterior.

La cifra más baja de todo el país se ubica en Heredia, la cual registró una tasa de mortalidad infantil de 7,1 durante el 2025.