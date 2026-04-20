Salud

Mortalidad infantil en Costa Rica bajó en 2025, pero cuatro provincias superan el promedio nacional

Aunque la tasa nacional disminuyó, Puntarenas y Limón registraron las tasas de mortalidad infantil más altas, mientras Heredia reportó la cifra más baja

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Por Marianela Arias Vilchez
Cuatro provincias superaron el promedio nacional de mortalidad infantil en 2025. Puntarenas registró la tasa más crítica del país con 10,6.
Cuatro provincias superaron el promedio nacional de mortalidad infantil en 2025. Puntarenas registró la tasa más crítica del país con 10,6. (Canva stocks/Vidal Balielo Jr. de Pexels / Vidal Balielo Jr. de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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