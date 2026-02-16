Salud

Minoxidil en mujeres: qué hace contra la alopecia y cuáles son sus efectos reales

El tratamiento tópico más usado contra la caída femenina estimula el crecimiento, pero no cura la calvicie

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El minoxidil ayuda a frenar la alopecia en mujeres, aunque exige uso constante y control médico.
El minoxidil ayuda a frenar la alopecia en mujeres, aunque exige uso constante y control médico. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMinoxidilAlopecia
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.