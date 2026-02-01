Salud

Médico endocrinólogo: ‘Los fármacos antiobesidad no son la solución final, es el inicio de la solución’

Especialistas destacan que los medicamentos contra la obesidad deben integrarse a estrategias nutricionales, de ejercicio y personalización terapéutica

Por Europa Press
La investigación en obesidad avanza hacia fármacos más precisos y tratamientos personalizados para evitar la reganancia de peso a largo plazo.
La investigación en obesidad avanza hacia fármacos más precisos y tratamientos personalizados para evitar la reganancia de peso a largo plazo. (Canva/Canva)







Europa Press

