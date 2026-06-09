Salud

¿Más proteína ayuda a adelgazar? Estudio internacional pone en duda una creencia muy extendida

Expertos revisaron 11 creencias sobre la proteína y encontraron que varias carecen de evidencia suficiente para respaldarlas por completo

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Por O Globo / Brasil / GDA
La investigación sugiere que conservar una ingesta adecuada de proteína durante la pérdida de peso aporta más beneficios que aumentarla sin límite.
La investigación sugiere que conservar una ingesta adecuada de proteína durante la pérdida de peso aporta más beneficios que aumentarla sin límite. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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