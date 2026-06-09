¿Más proteína ayuda a adelgazar? Estudio internacional pone en duda una creencia muy extendida

La investigación sugiere que conservar una ingesta adecuada de proteína durante la pérdida de peso aporta más beneficios que aumentarla sin límite.

Una nueva investigación publicada en la revista científica Critical Reviews in Food Science and Nutrition cuestiona una idea frecuente sobre el adelgazamiento: consumir cada vez más proteína no necesariamente ofrece mayores beneficios.

El trabajo reunió a 20 especialistas internacionales que analizaron 11 afirmaciones ampliamente aceptadas sobre las necesidades y beneficios de las proteínas en la alimentación. El artículo resume las conclusiones de un taller científico efectuado en febrero de 2025 por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana en Bloomington, Estados Unidos.

Los investigadores determinaron que gran parte de esas afirmaciones no puede aceptarse por completo con la evidencia científica disponible. Aunque varias hipótesis resultan plausibles, aún requieren más respaldo científico.

Dietas bajas en proteína podrían favorecer el exceso de calorías

Uno de los hallazgos más sólidos señala que las dietas con poca proteína en comparación con grasas y carbohidratos se asocian con un aumento en el consumo total de calorías.

Según los especialistas, este mecanismo podría contribuir al desarrollo de la obesidad.

Sin embargo, la investigación no encontró pruebas suficientes para afirmar que la proteína sea el macronutriente más saciante.

Los autores explicaron que el efecto sobre la saciedad puede variar según factores como las señales de hambre, el momento de la comida, el patrón alimentario y las características individuales de cada persona.

Distribuir mejor la proteína también importa

El análisis indica que una distribución más uniforme de la proteína durante el día podría favorecer el desarrollo de masa muscular.

Los investigadores destacaron que aumentar la ingesta de proteína durante el desayuno puede aportar beneficios en ese objetivo.

No se confirmó un límite perjudicial para adultos sanos

El estudio tampoco estableció un nivel a partir del cual la proteína resulte dañina para adultos saludables.

Los científicos no identificaron efectos adversos comprobados asociados con una ingesta superior a la recomendación diaria en distintas categorías de enfermedades. Entre ellas figuran afecciones cardiovasculares, diabetes tipo 2 y sarcopenia.

Además, la evidencia revisada mostró que una elevada ingesta de proteína no parece perjudicar los riñones sanos.

Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados no detectó efectos negativos en personas con consumos de hasta 1,5 g/kg/día o equivalentes al 20% de la energía total.

La investigación sugiere que conservar una ingesta adecuada de proteína durante la pérdida de peso aporta más beneficios que aumentarla sin límite. (ChatGPT/Generada con IA)

La clave para adelgazar no sería comer más proteína

Los investigadores confirmaron que una ingesta superior al mínimo recomendado de 0,8 g/kg/día puede ayudar a preservar la masa muscular durante una restricción calórica.

No obstante, el estudio destacó una observación relevante para quienes buscan perder peso.

Los autores concluyeron que resulta más importante mantener una cantidad adecuada de proteína en relación con el peso corporal durante todo el proceso de adelgazamiento que simplemente incrementar su consumo.

Calidad y cantidad tienen el mismo peso

La investigación también resaltó que la calidad de la proteína posee una importancia similar a la cantidad consumida.

Para medir esa calidad, los especialistas utilizaron el puntaje de aminoácidos indispensables digestibles, conocido como DIAAS.

De acuerdo con el análisis, las proteínas de origen animal suelen obtener calificaciones más altas que las proteínas de origen vegetal.

Las necesidades podrían ser mayores en adultos mayores

Otro hallazgo relevante apunta a que las recomendaciones actuales para aminoácidos esenciales como leucina, metionina, treonina y aminoácidos de cadena ramificada podrían estar por debajo de las verdaderas necesidades fisiológicas.

En el caso de los adultos mayores, los investigadores consideran probable que las directrices actuales de proteína resulten insuficientes para preservar la masa y la función muscular durante el envejecimiento.

Según el estudio, una ingesta de entre 1,2 y 1,6 g/kg/día o incluso superior podría ser más adecuada para este grupo.

Los científicos piden más investigaciones

Los autores señalaron la necesidad de desarrollar estudios de largo plazo que permitan comprender mejor los efectos de la proteína sobre la salud.

También solicitaron métodos más precisos para evaluar el apetito y la saciedad.

Además, plantearon la importancia de profundizar en las necesidades proteicas de grupos específicos como niños, adolescentes y usuarios de medicamentos inyectables para la pérdida de peso.

Los investigadores consideran fundamental diferenciar con mayor claridad los efectos relacionados con la cantidad de proteína y aquellos vinculados con su calidad nutricional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.