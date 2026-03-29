Salud

Madre identifica el primer signo de cáncer en su hija de 2 años: ‘Sabía que algo no estaba bien’

Un golpe aparentemente normal reveló una señal poco común que llevó a un diagnóstico de cáncer infantil semanas después

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un hematoma inusual encendió la alerta en una madre. Semanas después, su hija fue diagnosticada con leucemia infantil.
Un hematoma inusual encendió la alerta en una madre. Semanas después, su hija fue diagnosticada con leucemia infantil. (Ayla Fights Against Leukemia ️/GoFundMe.com)







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