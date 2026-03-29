Madre identifica el primer signo de cáncer en su hija de 2 años: ‘Sabía que algo no estaba bien’

Un hematoma inusual encendió la alerta en una madre. Semanas después, su hija fue diagnosticada con leucemia infantil.

Una madre en Estados Unidos detectó un signo inusual en la piel de su hija de 2 años tras una caída leve. Semanas después, médicos confirmaron un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B, un tipo de cáncer infantil que afecta la sangre.

El caso ocurrió en Utah. Tulay Kachar, de 32 años, observó que su hija Ayla desarrolló un hematoma grande y oscuro en la rodilla. El golpe no parecía grave. Sin embargo, la marca apareció en segundos y con una intensidad fuera de lo común.

En ese momento, la madre consideró que no era algo serio. No obstante, la inquietud persistió. Tiempo después, en diciembre de 2024, especialistas confirmaron la enfermedad poco antes de que la menor cumpliera tres años.

Un cambio abrupto tras el diagnóstico

Antes del diagnóstico, la niña mostraba un comportamiento activo. Disfrutaba bailar y jugar. Tras conocer la enfermedad, la familia enfrentó un proceso centrado en quimioterapia, hospitalizaciones y controles médicos.

En la actualidad, Ayla tiene cuatro años. Su tratamiento se proyecta por varios años. Su madre destacó que la menor mantiene una actitud fuerte frente al proceso.

La madre recordó que el hematoma fue el indicio más claro. En consultas iniciales, recibió comentarios que atribuían el golpe a situaciones normales en la infancia. Aun así, decidió insistir en una evaluación más profunda.

En una cita posterior, solicitó más exámenes. Los resultados de sangre mostraron alteraciones. El personal médico remitió el caso con urgencia al hospital. A partir de ese momento, la rutina familiar cambió por completo.

Llamado a padres: prestar atención a síntomas leves

Kachar instó a otros padres a confiar en su criterio ante señales fuera de lo habitual. Señaló la importancia de solicitar pruebas adicionales cuando existan dudas.

Entre las recomendaciones, mencionó el hemograma completo con diferencial como un examen básico que puede aportar información relevante. También indicó que registrar los síntomas y su evolución ayuda en el diagnóstico.

Además, sugirió buscar una segunda opinión médica si los síntomas persisten o empeoran.

En junio de 2025, la familia recibió a una nueva integrante. Ayla asumió el rol de hermana mayor en medio del tratamiento. La madre describió el proceso como un reto en el plano emocional, físico y económico.

Según relató, el apoyo cercano y la fe han sido factores clave para sostener a la familia durante este periodo.

¿Cuáles son los síntomas de la leucemia en niños?

La leucemia afecta las células sanguíneas que se producen en la médula ósea. Provoca la formación de glóbulos blancos anormales que interfieren con el funcionamiento del sistema inmunológico.

La detección temprana aumenta las probabilidades de tratamiento exitoso. Entre los principales signos de alerta destacan:

Dolor en huesos o articulaciones

Fatiga y debilidad

Fiebres prolongadas

Sangrados frecuentes en nariz o encías

Aparición de hematomas inusuales

Puntos rojos en la piel

Inflamación en ganglios

Dolores de cabeza o mareos

Sensación de inflamación abdominal

Dolor lumbar

La madre compartió la historia con el objetivo de alertar a otras familias sobre la importancia de actuar ante señales tempranas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.