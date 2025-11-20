Salud

Madre e hijo recibieron diagnóstico de cáncer con una hora de diferencia y luchan juntos por sobrevivir

En Oregon, una familia recibió una doble noticia médica: madre e hijo iniciaron tratamientos por cáncer en cuestión de horas

Por O Globo / Brasil / GDA
Una madre y su hijo de 4 años recibieron diagnóstico de cáncer con una hora de diferencia. Ambos iniciaron tratamiento casi al mismo tiempo.
Una madre y su hijo de 4 años recibieron diagnóstico de cáncer con una hora de diferencia. Ambos iniciaron tratamiento casi al mismo tiempo. (GoFundMe/Captura)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

