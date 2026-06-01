Salud

Los cinco alimentos para el desayuno que ayudan a mantener la energía y evitar picos de glucosa

Especialistas destacan verduras, proteínas, fibra y cereales integrales como aliados para mantener estable el azúcar en sangre

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Por El Universal / México / GDA
La composición del desayuno influye en la energía diaria. Estos cinco grupos de alimentos ayudan a controlar la glucosa y el apetito.
La composición del desayuno influye en la energía diaria. Estos cinco grupos de alimentos ayudan a controlar la glucosa y el apetito. (ChatGPT/Generada con IA)







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