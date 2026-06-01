Los cinco alimentos para el desayuno que ayudan a mantener la energía y evitar picos de glucosa

La composición del desayuno influye en la energía diaria. Estos cinco grupos de alimentos ayudan a controlar la glucosa y el apetito.

El desayuno influye de forma directa en los niveles de energía durante el día. Algunos alimentos provocan aumentos rápidos de glucosa en sangre que luego pueden traducirse en cansancio, sensación constante de hambre y antojos.

Por esa razón, especialistas recomiendan elegir con cuidado los alimentos que se consumen al iniciar la jornada. Una selección adecuada puede favorecer niveles de azúcar más estables y una mayor sensación de saciedad.

¿Por qué el desayuno es importante?

Según información de The Association of UK Dietitians, el desayuno corresponde a la primera comida del día y suele realizarse entre dos y tres horas después de despertar.

Además de romper el ayuno nocturno, esta comida permite recuperar energía tras varias horas de descanso y después de los procesos de recuperación que realiza el organismo durante la noche.

Un desayuno equilibrado también contribuye a cubrir necesidades nutricionales diarias. En esta comida se incorporan nutrientes como fibra, vitaminas y minerales, fundamentales para el funcionamiento del cuerpo.

La organización señala que un desayuno de buena calidad se relaciona con un mejor control de la glucosa en sangre. También se asocia con menor riesgo de aumento de peso y con menos probabilidades de desarrollar síndromes metabólicos, diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

Por el contrario, omitir esta comida de forma frecuente puede favorecer deficiencias nutricionales. Además, puede incrementar la sensación de hambre durante el día y promover un mayor consumo de alimentos entre comidas, factores vinculados con el desarrollo de obesidad.

Cinco alimentos clave para evitar picos de glucosa en el desayuno

1. Ensaladas y verduras

Especialistas de la Clínica de Nutrición Von Saalfeld recomiendan consumir verduras o ensaladas antes de los carbohidratos.

La razón es que la fibra presente en estos alimentos ayuda a ralentizar la absorción de glucosa. Esto disminuye la posibilidad de aumentos bruscos del azúcar en sangre.

Además, la fibra crea una base digestiva que retrasa el procesamiento de carbohidratos como pan, pasta o arroz.

2. Proteínas magras

La American Diabetes Association indica que uno de los objetivos principales del desayuno es mantener la saciedad hasta la siguiente comida.

Para lograrlo, recomienda incluir alimentos ricos en proteína, ya que su digestión es más lenta y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el hambre.

Entre las opciones destacan:

Huevos

Yogur griego

Requesón

Frutos secos

Tofu

Incluir estos alimentos en el desayuno también ayuda a reducir los antojos antes del almuerzo y favorece niveles de glucosa más estables.

3. Alimentos ricos en fibra

La fibra comparte varios beneficios con las proteínas. Uno de los más importantes es la capacidad de ayudar a prevenir los picos de glucosa.

La American Diabetes Association recomienda incorporar alimentos como:

Avena

Bayas

Manzanas

Peras

Aguacate

Chía

Linaza

Semillas de cáñamo

Legumbres

Estos productos aportan nutrientes esenciales y favorecen una liberación más gradual de energía.

4. Grasas saludables

Las grasas saludables contribuyen a prolongar la sensación de saciedad.

Sin embargo, los especialistas advierten que alimentos como tocino, salchichas o huevos fritos pueden contener altas cantidades de grasas saturadas, asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La American Diabetes Association aconseja utilizar aceite en aerosol para la preparación de algunos alimentos y elegir versiones con menos condimentos.

5. Cereales integrales

Quienes acostumbran consumir pan o cereal en el desayuno deberían revisar primero la etiqueta nutricional.

La Clínica de Nutrición Von Saalfeld recomienda verificar el tamaño de la porción y la cantidad de carbohidratos y fibra presentes en el producto.

La sugerencia es optar por cereales y panes integrales con un mayor aporte de fibra. Los especialistas destacan aquellos que contienen entre 2,5 g y 4,9 g de fibra por porción y, especialmente, los que aportan 5 g o más.

Los expertos coinciden en que la elección de los alimentos y el orden en que se consumen durante el desayuno pueden influir en el control de la glucosa y en la estabilidad de la energía a lo largo del día.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.