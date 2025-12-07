Los 5 sorprendentes beneficios de la piña que tal vez usted no conocía

La piña ofrece beneficios digestivos, antiinflamatorios y estéticos gracias a su contenido de bromelina, vitaminas y agua.

Consumir piña todos los días podría ser más beneficioso de lo que muchos creen. Esta fruta tropical ofrece un bajo contenido calórico, un alto nivel de antioxidantes y una enzima poderosa llamada bromelina, que ha demostrado propiedades antiinflamatorias, digestivas y hasta estéticas.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), una taza de piña picada, equivalente a 165 gramos, contiene vitamina C, vitamina B6, potasio, cobre, magnesio y hierro. Esta combinación de nutrientes la convierte en una opción recomendada para mantener una alimentación saludable y equilibrada.

Fruta milenaria y símbolo de prestigio

La piña posee una historia cultural rica. Se ha registrado su consumo entre los años 1200 a. C. y 800 a. C. en Perú y entre 200 a. C. y 700 d. C. en México. Civilizaciones como la maya y la azteca la cultivaron. En 1493, Cristóbal Colón la descubrió en la isla de Guadalupe y la llevó a Europa, donde se convirtió en un símbolo de lujo y exclusividad.

Antes de consumirla, expertos recomiendan oler su base: debe tener un aroma dulce, no fermentado. Además, debe sentirse pesada y firme. Al comerla fresca, algunas personas experimentan hormigueo o ardor en la boca, una reacción temporal causada por la bromelina.

¿Qué beneficios ofrece la piña?

Esta fruta no solo es refrescante y versátil. Su valor nutricional respalda varios efectos positivos en la salud:

1. Alivio para quienes padecen artritis

Un estudio sobre el uso de bromelina en la osteoartritis indicó que esta enzima podría aliviar molestias gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Su acción influye directamente en los mediadores químicos relacionados con el dolor.

2. Mejora la digestión

La bromelina ayuda a descomponer proteínas, facilitando su absorción en el intestino delgado. Además, la piña aporta fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y ofrece una sensación de saciedad natural.

3. Ayuda a mejorar el aspecto de la piel

Esta fruta contiene vitaminas C y E, nutrientes que hidratan, iluminan y protegen contra el daño solar. También participa en la producción de colágeno. La bromelina, por su parte, tiene usos cosméticos por sus efectos antiinflamatorios, antibacterianos y exfoliantes. Puede reducir irritación, acné y molestias después de ciertos procedimientos estéticos.

4. Favorece la hidratación

La piña tiene un contenido de agua cercano al 85 %, lo que la convierte en una fuente de hidratación natural. Su jugo ayuda a recuperar electrolitos perdidos y puede ser útil en climas cálidos o durante actividades físicas.

5. Mejora la absorción de hierro

La vitamina C presente en esta fruta ayuda al cuerpo a absorber mejor el hierro, un mineral esencial. Un estudio sobre el consumo de piña enlatada durante nueve semanas mostró un aumento en los niveles de hemoglobina, incluso en personas con bajo peso.

Contraindicaciones que debe tener en cuenta

A pesar de sus beneficios, el consumo de piña no es recomendable en todos los casos. Expertos advierten sobre las siguientes situaciones:

Alergia a la bromelina : Puede provocar picazón en la boca o erupciones en la piel.

: Puede provocar picazón en la boca o erupciones en la piel. Problemas de coagulación : Esta enzima puede tener efectos anticoagulantes, por lo que se recomienda precaución en personas medicadas o con trastornos de coagulación.

: Esta enzima puede tener efectos anticoagulantes, por lo que se recomienda precaución en personas medicadas o con trastornos de coagulación. Diabetes: Aunque natural, la piña contiene azúcares que elevan la glucosa en sangre. Se aconseja moderar su consumo y combinarla con alimentos ricos en fibra o proteínas.

Opciones para incluirla en su alimentación

La piña puede disfrutarse fresca, en jugos, ensaladas, postres o como complemento en platos salados, especialmente carnes. También se utiliza en helados, smoothies, jugos naturales y cócteles, lo que permite aprovechar su sabor y sus propiedades nutricionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.