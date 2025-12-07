Salud

Los 5 sorprendentes beneficios de la piña que tal vez usted no conocía

Conozca cómo esta fruta tropical puede ayudarle a digerir mejor, reducir la inflamación y proteger su piel con solo una porción diaria

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La piña ofrece beneficios digestivos, antiinflamatorios y estéticos gracias a su contenido de bromelina, vitaminas y agua.
La piña ofrece beneficios digestivos, antiinflamatorios y estéticos gracias a su contenido de bromelina, vitaminas y agua. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpiña
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.