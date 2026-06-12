Salud

Lo que le pasa a su cerebro y al cuerpo cuando toma café sin azúcar

Investigadores analizaron el impacto de la cafeína en el cerebro y encontraron efectos que también alcanzan al sistema cardiovascular y al metabolismo

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Por La Nación / Argentina / GDA
La investigación identificó beneficios del café sin azúcar en la memoria, la circulación, la salud dental y los procesos relacionados con el gasto energético.
La investigación identificó beneficios del café sin azúcar en la memoria, la circulación, la salud dental y los procesos relacionados con el gasto energético. (ChatGPT/Generada con IA)







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