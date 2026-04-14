Salud

Las personas criadas en los 60 desarrollaron una resiliencia hoy casi desaparecida, según la psicología

La baja supervisión y el juego libre marcaron a una generación con mayor tolerancia emocional y sentido de control personal

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigaciones vinculan la crianza en los años 60 con mayor resiliencia y menor vulnerabilidad a trastornos mentales en la adultez.
Investigaciones vinculan la crianza en los años 60 con mayor resiliencia y menor vulnerabilidad a trastornos mentales en la adultez. (Canva Stock/Vlada Karpovich de Pexels / África images)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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