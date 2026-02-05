La técnica que cambia el tratamiento del cáncer de próstata y cuida la calidad de vida

Un programa de terapia focal permite tratar tumores de próstata con alta precisión y menos efectos secundarios, según especialistas y estudios recientes.

El programa de terapia focal mediante electroporación irreversible se posiciona como una alternativa innovadora para el tratamiento de determinados casos de cáncer de próstata, al reducir efectos secundarios y preservar la calidad de vida del paciente.

El urólogo del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA) y presidente de la Focal Therapy Society, Rafael Sánchez, explicó que esta técnica representa un avance relevante en el abordaje de tumores prostáticos bien localizados. Según el especialista, el procedimiento ofrece alta precisión, seguridad y un impacto mínimo en funciones clave del organismo.

La terapia focal con electroporación irreversible, conocida como IRE, se dirige a tumores de riesgo bajo e intermedio. Datos preliminares de la Focal Therapy Society indicaron que el método permite tratar la lesión sin comprometer la continencia urinaria ni la función sexual, dos de los principales temores asociados a tratamientos tradicionales.

La IRE es una técnica mínimamente invasiva que destruye el tejido tumoral mediante pulsos eléctricos. Este mecanismo altera la membrana celular del tumor sin generar calor. A diferencia de procedimientos térmicos como la crioterapia o la ablación por láser, la electroporación irreversible logra una precisión milimétrica y protege las estructuras neurovasculares cercanas.

Este abordaje se recomienda para pacientes con tumores bien delimitados. En casos muy seleccionados, también se analiza su uso como opción de control local cuando no existen otras alternativas terapéuticas disponibles. Esta aplicación se estudia de forma individual y queda fuera de los protocolos clínicos habituales.

De acuerdo con la experiencia clínica, los pacientes que reciben esta terapia destacan la rápida recuperación, la baja agresividad del procedimiento y el mantenimiento de su calidad de vida.

Cáncer de próstata ¿por qué actuar antes de ver síntomas?

Una revisión reciente de estudios publicada en Journal of personalized medicine señaló que la electroporación irreversible presentó un perfil de seguridad favorable y resultados positivos en la función urinaria y sexual. Para ICUA, la incorporación de esta tecnología refuerza su enfoque en medicina personalizada y tratamientos menos invasivos.

El jefe del Servicio de Urología de ICUA, Fernando Gómez, detalló que los criterios para optar por esta terapia incluyen una resonancia multiparamétrica de alta calidad, biopsias dirigidas por fusión y una localización precisa de la lesión. El proceso diagnóstico contempla biopsia sistematizada, evaluación funcional y estudios de imagen prostática de alta resolución.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.