Salud

La revolución del core: ¿por qué hacer solo abdominales ya no es suficiente?

Entrenadores explican por qué el trabajo de la zona media se volvió clave para la salud de la espalda y el rendimiento físico

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Por La Nación / Argentina / GDA
Plancha, dead bug y otros ejercicios ayudan a fortalecer el núcleo corporal y reducir el riesgo de molestias lumbares.
Plancha, dead bug y otros ejercicios ayudan a fortalecer el núcleo corporal y reducir el riesgo de molestias lumbares. (ChatGPT/Generada con IA)







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