Salud

La regla de oro del hígado graso: combinar magnesio y potasio puede ser clave

Investigaciones científicas relacionan estos minerales con mejoras metabólicas y una menor acumulación de grasa en el hígado

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Magnesio y potasio aparecen como aliados en la prevención del hígado graso gracias a su efecto sobre el metabolismo y el colesterol.
Magnesio y potasio aparecen como aliados en la prevención del hígado graso gracias a su efecto sobre el metabolismo y el colesterol. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaHígadoHígado grasoMagnesioPotasio
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.