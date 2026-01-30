Salud

La OMS pide integrar la salud mental en la lucha contra enfermedades tropicales desatendidas

La organización advirtió que millones de personas con enfermedades tropicales desatendidas sufren trastornos de salud mental sin atención adecuada y enfrentan fuerte estigmatización

Por Europa Press
La OMS instó a integrar salud mental en estrategias contra enfermedades tropicales desatendidas y alertó por la reducción del financiamiento y el impacto social y económico.
La OMS instó a integrar salud mental en estrategias contra enfermedades tropicales desatendidas y alertó por la reducción del financiamiento y el impacto social y económico. (Canva/Canva)







