La OMS pide integrar la salud mental en la lucha contra enfermedades tropicales desatendidas

La OMS instó a integrar salud mental en estrategias contra enfermedades tropicales desatendidas y alertó por la reducción del financiamiento y el impacto social y económico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a los gobiernos integrar la atención de la salud mental en las estrategias para eliminar las enfermedades tropicales desatendidas (ETD). El objetivo consiste en evitar que las personas afectadas queden rezagadas o aisladas.

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, la OMS alertó que millones de personas viven con estas patologías y enfrentan un sufrimiento profundo y poco visible. Este escenario se relaciona con la discriminación, el estigma social y la falta de tratamiento oportuno en salud mental.

La organización indicó que más de 1.000 millones de personas en el mundo presentan alguna ETD y una cifra similar padece trastornos de salud mental. Las personas con enfermedades que causan discapacidad física o desfiguración muestran mayor vulnerabilidad. Entre ellas figuran la leishmaniasis cutánea, la lepra, la filariasis linfática, el micetoma y la noma.

Según la OMS, las ideas erróneas sobre el contagio profundizan el estigma y la exclusión social. Por esta razón, quienes viven con ETD crónicas registran tasas más altas de depresión, ansiedad y conductas suicidas que la población general y que personas con otras afecciones crónicas. A pesar de ello, muchas no reciben atención ni apoyo en sus comunidades.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la lucha contra las ETD no se limita a combatir patógenos. También implica enfrentar el sufrimiento humano asociado, la vergüenza, el aislamiento y la desesperación que acompañan a estas enfermedades.

Primera guía mundial sobre salud mental y estigma

Para atender esta brecha, la OMS presentó su primera guía mundial sobre el paquete de atención esencial en salud mental para personas con ETD. El documento ofrece intervenciones basadas en evidencia para promover el bienestar mental, identificar y evaluar trastornos, gestionar y tratar afecciones, así como reducir el estigma a nivel individual, comunitario y en los sistemas de salud.

En este contexto, la campaña global del Día Mundial de las ETD, liderada por la OMS junto con socios internacionales, destacó que estas enfermedades representan uno de los desafíos más fáciles de resolver y una de las inversiones más eficientes en salud mundial.

La organización informó que 58 países eliminaron al menos una ETD. Este avance acerca al mundo a la meta de 100 países para 2030. Naciones como Brasil, Jordania, Níger y Fiji demostraron que la eliminación resulta viable y alcanzable.

No obstante, el informe mundial sobre enfermedades tropicales desatendidas 2025 reveló que la asistencia oficial para el desarrollo destinada a estas patologías cayó un 41 % entre 2018 y 2023. Esta reducción amenaza con revertir los progresos alcanzados.

La OMS advirtió que, sin nuevas acciones, las ETD continuarán cobrando vidas y afectando medios de subsistencia. El impacto económico anual se estimó en $33.000 millones para las familias y comunidades afectadas, debido a salarios perdidos y gastos directos.

