La mayoría de los cánceres prevenibles se concentra en solo dos hábitos

Más de un tercio de los casos de cáncer en el mundo se puede prevenir. Así lo indicó un análisis reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio señaló que el 38% de los diagnósticos registrados en 2022 estuvo ligado a factores de riesgo modificables.

En 2022 se reportaron casi 19 millones de nuevos casos de cáncer. De ese total, una proporción significativa se relacionó con 30 factores prevenibles. Entre los principales figuran el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino representaron casi la mitad de los casos atribuibles a causas evitables. La OMS señaló que millones de fallecimientos cada año podrían reducirse con intervenciones médicas oportunas, cambios de conducta, mejoras en condiciones laborales y acciones contra contaminantes ambientales.

La epidemióloga médica Isabelle Soerjomataram, autora principal del análisis, afirmó a Science Alert que atender estas causas prevenibles constituye una de las oportunidades más sólidas para disminuir la carga global del cáncer.

El estudio determinó que el tabaquismo fue el principal factor prevenible. Se vinculó con el 15% de todos los casos de cáncer en 2022. Entre los hombres, el impacto fue mayor. El 23% de los nuevos diagnósticos en ese grupo se asoció con el consumo de tabaco.

La contaminación del aire también mostró un peso relevante. En Asia Oriental, cerca del 15% de los casos de cáncer de pulmón en mujeres se atribuyó a esta causa. En el norte de África y Asia Occidental, alrededor del 20% de los casos de cáncer de pulmón en hombres se relacionó con la mala calidad del aire.

El segundo factor prevenible más importante fue el consumo de alcohol. Este hábito se asoció con el 3,2% de los nuevos casos de cáncer en 2022. La cifra equivale a cerca de 700.000 diagnósticos.

Las infecciones representaron otro componente relevante. Estuvieron ligadas a cerca del 10% de los nuevos casos. En mujeres, la mayor proporción de cáncer prevenible se vinculó con el virus del papiloma humano de alto riesgo, relacionado con el cáncer de cuello uterino.

El cáncer de estómago afectó con mayor frecuencia a hombres. Este tipo de tumor se asoció con el tabaquismo y con infecciones vinculadas al hacinamiento, el saneamiento deficiente y la falta de acceso a agua potable.

