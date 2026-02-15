Salud

La mayoría de los cánceres prevenibles se concentra en solo dos hábitos

El 38% de los diagnósticos de cáncer en 2022 se relacionó con factores modificables como tabaquismo, alcohol e infecciones

Por O Globo / Brasil / GDA
OMS estimó que millones de casos de cáncer podrían evitarse si se reducen riesgos como fumar, beber alcohol y la contaminación.
OMS estimó que millones de casos de cáncer podrían evitarse si se reducen riesgos como fumar, beber alcohol y la contaminación. (Canva/Canva)







