“Otro aspecto interesante que encontramos fue que la acción de la Hsp 90 solo se activa cuando la temperatura llega a más de 38,5 ° C, si la temperatura sube menos, no se activa. Debemos tomar en cuenta que la temperatura promedio de un ser humano adulto ronda entre 36 ° C y 37 ° C”, señaló Chen en el comunicado.