Kéfir de agua o de leche: cuál es la diferencia y qué beneficios aporta cada uno

El origen de la fermentación marca las principales diferencias entre estas bebidas funcionales asociadas con la salud intestinal.

El kéfir de agua y el kéfir de leche comparten una característica clave: ambos son bebidas fermentadas con propiedades probióticas. Sin embargo, presentan diferencias importantes en su composición, perfil nutricional y microorganismos presentes. Estas particularidades influyen en sus posibles beneficios para la salud y en la elección según las necesidades de cada persona.

Un estudio publicado en Food Bioscience en 2023 identificó diferencias claras en la microbiota de ambas bebidas. El kéfir de leche contiene principalmente bacterias lácticas del género Lactobacillus, vinculadas con la fermentación de productos lácteos. En el kéfir de agua predominan determinadas levaduras y bacterias específicas adaptadas a medios azucarados.

¿En qué se diferencian el kéfir de agua y el kéfir de leche?

Las diferencias entre ambas bebidas comienzan en el proceso de elaboración.

El kéfir de leche se obtiene mediante la fermentación de leche animal. El kéfir de agua se produce a partir de agua y azúcares naturales.

También existen diferencias en el aporte nutricional. El kéfir de leche contiene proteínas, calcio y vitaminas del grupo B. El kéfir de agua ofrece una alternativa más ligera y con menos calorías.

En cuanto a la experiencia de consumo, el kéfir de leche presenta una textura más cremosa y un sabor más ácido. El kéfir de agua se caracteriza por ser más efervescente y suave.

Otro aspecto relevante es el perfil probiótico. Ambos contienen microorganismos beneficiosos. No obstante, las cepas y proporciones varían entre uno y otro producto.

La tolerancia digestiva también marca una diferencia. El kéfir de agua suele ser una opción más adecuada para personas con intolerancia a la lactosa.

Propiedades y beneficios para la salud

Las propiedades funcionales del kéfir de agua y del kéfir de leche están relacionadas con su proceso de fermentación y con la presencia de microorganismos vivos.

Uno de los beneficios más destacados es el apoyo a la microbiota intestinal. Su consumo favorece el equilibrio de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo.

Estas bebidas también pueden contribuir a una mejor digestión. Su composición ayuda a la asimilación de nutrientes y favorece un tránsito intestinal regular.

Otro posible beneficio se relaciona con el sistema inmunológico. El consumo habitual puede respaldar las defensas naturales del organismo.

Además, la fermentación genera compuestos con potencial antioxidante. Estos elementos ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Tanto el kéfir de agua como el kéfir de leche representan una alternativa funcional frente a bebidas procesadas. Destacan por su bajo contenido de aditivos y por su aporte de microorganismos probióticos.

¿Cuál elegir?

La elección depende de las preferencias y necesidades de cada persona.

El kéfir de leche aporta más nutrientes como proteínas y calcio. El kéfir de agua ofrece una opción más ligera y suele adaptarse mejor a quienes presentan intolerancia a la lactosa.

Ambas bebidas comparten propiedades probióticas. Sin embargo, sus diferencias en composición y fermentación generan perfiles nutricionales distintos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.