Salud

Kéfir de agua o de leche: cuál es la diferencia y qué beneficios aporta cada uno

Aunque ambos son probióticos, el kéfir de agua y el de leche presentan diferencias en nutrientes, microorganismos y tolerancia digestiva

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El origen de la fermentación marca las principales diferencias entre estas bebidas funcionales asociadas con la salud intestinal.
El origen de la fermentación marca las principales diferencias entre estas bebidas funcionales asociadas con la salud intestinal. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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