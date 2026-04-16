Salud

Joven que perdió la mitad de su cuerpo tras un accidente cuenta cuál es su mayor tristeza: ‘No fue perder las piernas ni la pelvis’

Loren Schauers sobrevivió a un accidente extremo en 2019 y hoy comparte su historia junto a su esposa, quien lo cuida de forma permanente

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Por O Globo / Brasil / GDA
Tras perder gran parte de su cuerpo, un joven estadounidense afirma que su mayor dolor es no poder formar una familia.
Tras perder gran parte de su cuerpo, un joven estadounidense afirma que su mayor dolor es no poder formar una familia. ( Sabia and Loren/Youtube)







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