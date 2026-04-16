Joven que perdió la mitad de su cuerpo tras un accidente cuenta cuál es su mayor tristeza: ‘No fue perder las piernas ni la pelvis’

Tras perder gran parte de su cuerpo, un joven estadounidense afirma que su mayor dolor es no poder formar una familia.

Un joven estadounidense que sufrió un accidente laboral extremo en 2019 relató que su mayor tristeza no se relaciona con la pérdida de gran parte de su cuerpo. Su dolor principal radica en no poder tener hijos.

Loren Schauers, vecino de Montana, tenía 18 años cuando operaba un montacargas en una obra de construcción. El vehículo cayó desde un puente y lo aplastó. El hecho provocó lesiones severas que obligaron a una cirugía radical.

Tras el rescate, los médicos le amputaron la pelvis, ambas piernas y el antebrazo derecho. También reubicaron órganos internos para adaptarlos a la parte superior del cuerpo. El procedimiento redujo su estatura de 1,83 m a 81 centímetros.

Pese a la magnitud de las lesiones, Schauers explicó que la mayor dificultad emocional surgió poco después del accidente. En ese momento recibió la noticia de que no podría tener hijos. Indicó que esa situación fue una de las más complejas de asimilar y que fue el único motivo que lo llevó a llorar.

El joven, ahora de 24 años, compartió su experiencia en el programa “One Day In My Body”, que muestra casos médicos poco comunes.

Además de la amputación, los médicos realizaron una colostomía para la evacuación de desechos y una urostomía debido a la ausencia de vejiga.

Su esposa, Sabia, de 27 años, era su pareja al momento del accidente. Ambos se casaron en 2021. Ella afirmó que decidió mantenerse a su lado sin dudarlo. Explicó que su vida cambió por completo y que Loren depende de ella en todo momento para actividades básicas como alimentarse, bañarse o atender sus necesidades médicas.

En la actualidad, Schauers utiliza una silla de ruedas y un dispositivo especial que le permite mantenerse erguido sin afectar la columna. En algunos casos, su esposa lo traslada.

La pareja comparte su rutina en redes sociales, donde acumula miles de seguidores. Entre las consultas frecuentes, muchas personas preguntan sobre su vida íntima.

Ante esto, Schauers señaló que su relación no difiere de la de otras parejas. Afirmó que, aunque su condición física limita algunos aspectos, eso no cambia la forma en que ambos expresan afecto.

El joven también indicó que trabaja junto a especialistas en el desarrollo de nuevas prótesis que le permitan mayor independencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.