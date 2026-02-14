Salud

Joven de 22 años, diagnosticada con cáncer de colon en etapa 3 tras ignorar los síntomas por meses: ‘Estaba hinchada, me sentía llena todo el tiempo’

Hinchazón persistente y cambios intestinales fueron señales previas al diagnóstico en etapa 3

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Charlotte Lasica recibió un diagnóstico de cáncer de colon en etapa 3 tras ignorar síntomas por varios meses.
Una colonoscopia a Charlotte Lasica confirmó cáncer avanzado en una joven que atribuyó los síntomas a problemas digestivos leves. (IG / @ charlotte.lasicaa/Canva)







