Joven de 22 años, diagnosticada con cáncer de colon en etapa 3 tras ignorar los síntomas por meses: ‘Estaba hinchada, me sentía llena todo el tiempo’

Una colonoscopia a Charlotte Lasica confirmó cáncer avanzado en una joven que atribuyó los síntomas a problemas digestivos leves.

Una joven de 22 años en Sídney fue diagnosticada con cáncer de colon en etapa 3, tras haber ignorado por meses señales persistentes que relacionó con malestares comunes. Su caso forma parte de una preocupante tendencia médica: el aumento de diagnósticos de cáncer de intestino en personas jóvenes.

En agosto de 2024, Charlotte Lasica recibió la noticia del cáncer, después de experimentar síntomas desde inicios de ese año. Comenzó con calambres y dolores abdominales que asumió eran menstruales o estomacales. No acudió a una valoración médica durante meses.

La hinchazón se volvió continua en julio y una amiga de su familia, estudiante de medicina, la instó a consultar a un especialista. Tras una colonoscopia, el diagnóstico confirmó que el cáncer ya se había extendido a los ganglios linfáticos.

“Estaba hinchada, me sentía llena todo el tiempo. Una buena amiga de mi familia estudia medicina y, en cierto modo, me salvó. Ella me empujó y me dijo: ‘Tienes que ir a que te revisen’”, recordó Lasica.

Aumento de casos en adultos jóvenes

Históricamente, el cáncer de colon ha afectado principalmente a personas mayores de 50 años. Sin embargo, los casos en adultos jóvenes han aumentado un 50% en tres décadas.

Expertos lo han asociado con dietas altas en ultraprocesados, la obesidad, uso excesivo de antibióticos, exposición a químicos, microplásticos en el agua y la radiación de dispositivos electrónicos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran: cambios en el ritmo intestinal, urgencia para defecar, sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso y fatiga constante. Médicos recomiendan atención inmediata ante cualquiera de estos signos.

Cirugía, estoma y recuperación

Charlotte fue sometida a una colectomía total en setiembre de 2024. La intervención quirúrgica implicó la extracción del colon y la colocación de una ileostomía temporal, también conocida como estoma, que consiste en una apertura en el abdomen para evacuar los desechos del cuerpo.

El proceso de adaptación al estoma fue complicado. No logró mirarlo durante dos meses y se negó a manipularlo por sí misma. Con el tiempo, logró integrarlo a su rutina diaria. Consideró que le salvó la vida.

Después de la cirugía, recibió ocho sesiones de quimioterapia durante seis meses. En junio de 2025, una tomografía mostró que no quedaban señales de cáncer.

Un llamado a escuchar al cuerpo

Tras superar la enfermedad, Charlotte decidió compartir su experiencia para advertir a otros jóvenes. Aseguró que desestimó las señales por sentirse bien exteriormente y no sospechar una condición grave.

Pidió a las personas no aceptar diagnósticos sin claridad y buscar una segunda opinión si los síntomas persisten. También destacó la importancia de realizar pruebas como la colonoscopia de forma oportuna.

Este caso se une a otros similares que han generado conciencia pública, como el de la presentadora británica Deborah James, quien falleció en 2022 a los 40 años por el mismo tipo de cáncer.

