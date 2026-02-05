Salud

Implante de corazón mecánico marca un hito médico en el Caribe colombiano

Una cirugía inédita en Barranquilla permitió salvar la vida de un hombre de 40 años con insuficiencia cardíaca avanzada

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un hombre de 40 años recibió un corazón mecánico en Barranquilla, en un procedimiento pionero que fortalece la atención cardiovascular en dicha región.
Un hombre de 40 años recibió un corazón mecánico en Barranquilla, en un procedimiento pionero que fortalece la atención cardiovascular en dicha región. (Clínica General del Norte, en Barranquilla/Clínica General del Norte)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGimplantecorazón
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.