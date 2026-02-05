Implante de corazón mecánico marca un hito médico en el Caribe colombiano

Un hombre de 40 años recibió un corazón mecánico en Barranquilla, en un procedimiento pionero que fortalece la atención cardiovascular en dicha región.

A las 7 a. m. del 14 de enero, un hombre de 40 años con insuficiencia cardíaca avanzada ingresó al quirófano de la Clínica General del Norte, en Barranquilla. Su corazón apenas lograba bombear sangre. Actividades básicas como respirar o caminar resultaban imposibles. Esa intervención cambió la historia de la atención cardiovascular en el Caribe colombiano.

Por primera vez en esa región, un paciente recibió un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración, conocido como corazón mecánico. Se trata de un procedimiento de alta complejidad que solo se realizaba en otras zonas del país. El implante acercó tecnología de punta a pacientes que antes debían trasladarse a otras ciudades.

El procedimiento estuvo a cargo del doctor Gustavo Ortega, especialista en Medicina Interna, Medicina Crítica, Cardiología e Insuficiencia Cardíaca, y líder cardiovascular de la clínica.

Una enfermedad de alto impacto

Las enfermedades cardiovasculares continúan como la principal causa de muerte en el mundo. En Colombia, la insuficiencia cardíaca afecta a más de 1,5 millones de personas. Entre el 4% y el 6% progresa a una etapa avanzada, cuando los tratamientos convencionales dejan de ser efectivos.

La insuficiencia cardíaca corresponde a un síndrome clínico en el que el corazón no logra bombear sangre de forma adecuada. Esta condición provoca dificultad para respirar, hinchazón, fatiga extrema y deterioro de órganos como el riñón y el hígado. En fases avanzadas, el paciente no logra caminar ni dormir acostado.

Ese era el estado del paciente intervenido en Barranquilla. Permanecía hospitalizado. Dependía de medicamentos intravenosos constantes. Su corazón solo alcanzaba a bombear cerca del 8% de su capacidad normal.

El dispositivo que da soporte al corazón

Ante este panorama, las opciones terapéuticas resultan limitadas. El trasplante cardíaco es una alternativa. Sin embargo, la escasez de donantes y los tiempos de espera impulsan otras soluciones.

El dispositivo implantado es un sistema de asistencia ventricular diseñado para apoyar el trabajo del ventrículo izquierdo. Se implanta directamente en el corazón. Funciona con levitación magnética y genera un flujo continuo de sangre, lo que mejora la perfusión de los órganos.

El equipo utilizado figura entre los más pequeños del mundo. Mide cerca de 5,5 centímetros de largo y 2,8 centímetros de diámetro. Pesa alrededor de 90 gramos. Puede funcionar como terapia definitiva o como puente a un trasplante.

Cinco horas clave en quirófano

La cirugía fue el resultado de meses de preparación y coordinación entre múltiples especialidades. El paciente fue intervenido el miércoles 14 de enero tras un proceso riguroso de evaluación clínica y monitoreo en la unidad de cuidados intensivos.

Desde horas tempranas, un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, anestesiólogos, intensivistas, perfusionistas y personal de enfermería se reunió en quirófano. La cirugía inició cerca de las 10 a. m. y finalizó alrededor de las 3 p. m. El equipo utilizó monitoreo hemodinámico avanzado y ecocardiografía transesofágica continua.

Tras el implante, los especialistas ajustaron el funcionamiento del dispositivo y verificaron su correcta posición. Luego, el paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos para observación.

Una recuperación inesperada

La evolución clínica sorprendió al equipo médico. Al día siguiente, el paciente fue extubado sin complicaciones. Durante el fin de semana ya caminaba dentro de la UCI, sin dificultad respiratoria ni fatiga. Posteriormente pasó a hospitalización y recorrió los pasillos del servicio.

El paciente volvió a dormir acostado y a comer sin cansancio. Dejó de requerir medicamentos de soporte. En la actualidad se encuentra en su casa y continúa con un proceso de rehabilitación.

Un avance para toda la región

Más allá del caso clínico, el implante representa un avance estructural para el Caribe colombiano. La Clínica General del Norte ahora cuenta con la capacidad de realizar procedimientos cardiovasculares de alta complejidad sin trasladar pacientes a otras ciudades.

Este logro fortalece la atención regional y amplía las opciones terapéuticas para personas con insuficiencia cardíaca avanzada. El procedimiento también refleja el trabajo coordinado de un equipo médico altamente especializado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.