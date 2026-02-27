Salud

Higo: estos son los efectos reales en el cuerpo y su papel en el control del apetito

Esta infrutescencia milenaria contiene fibra y compuestos antioxidantes que inciden en la salud digestiva y metabólica

Por La Nación / Argentina / GDA
Rico en fibra y polifenoles, el higo puede apoyar la digestión, el apetito y el control de la glucosa.
Rico en fibra y polifenoles, el higo puede apoyar la digestión, el apetito y el control de la glucosa.







notas iaJGGhigo
