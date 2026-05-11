Salud

Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El vapor de estos ingredientes libera aromas naturales que generan sensación de frescura en espacios cerrados del hogar

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Por El Universal / México / GDA
La combinación de limón, canela y jengibre perfuma espacios cerrados y reduce olores fuertes con vapor caliente.
La mezcla de limón, canela y jengibre se utiliza como aromatizante natural para neutralizar olores de cocina y encierro. (Gemini/Generada con IA)







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