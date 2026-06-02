Salud

Hervir cáscara de limón, canela y jengibre: el truco casero que cada vez gana más popularidad

Este método aprovecha ingredientes comunes para aromatizar habitaciones de forma sencilla y sin recurrir a productos comerciales

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Por El Universal / México / GDA
El limón, la canela y el jengibre liberan aromas naturales al hervirse. La mezcla ayuda a mejorar el ambiente en espacios cerrados.
El limón, la canela y el jengibre liberan aromas naturales al hervirse. La mezcla ayuda a mejorar el ambiente en espacios cerrados. (ChatGPT/Generada con IA)







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