Fuegos artificiales: guía clave para proteger a perros y gatos del estrés durante festividades de fin de año

Medidas prácticas ayudan a mantener seguros a perros y gatos frente al ruido de los juegos de pólvora durante las fiestas de fin y principio de año. Foto:

A pocos días de la Navidad y del Año Nuevo, aumenta la inquietud por cómo proteger a perros y gatos del fuerte impacto sonoro provocado por los fuegos artificiales. Las dos especies reaccionan de forma distinta, aunque ambas resultan afectadas por los estruendos.

La veterinaria Leila Peluso, consultada por el diario argentino La Nación, elaboró una guía con recomendaciones específicas para disminuir el estrés y evitar riesgos durante estas celebraciones.

1. Conocer el perfil del animal

El primer paso consiste en identificar su comportamiento. Los animales que mostraron miedo intenso en años anteriores necesitan atención reforzada. Los menos sensibles se adaptaron mejor al ruido y dieron mayor tranquilidad a sus responsables.

2. Uso obligatorio de collar con identificación

El animal debe portar un collar con placa y número telefónico. En estas fechas aumentan las fugas ocasionadas por el susto. La identificación facilita el retorno a la vivienda.

3. Crear un espacio seguro dentro de la casa

Si el animal permanece en casa mientras la familia sale, se requiere un lugar protegido y cómodo. Los gatos se sienten más seguros en cajas o espacios pequeños y oscuros. Los perros prefieren su caseta o un cuarto con olor familiar, con agua y alimento a disposición.

4. Establecer un ruido de fondo y métodos naturales

Un ventilador o música suave atenúa los sonidos externos. El uso de feromonas en spray, específicas para perros o gatos, favorece la calma.

5. Refuerzo de la seguridad al visitar otra vivienda

Si la familia lleva al animal a otra casa, la guía, el collar y la identificación resultan aún más importantes para prevenir pérdidas en caso de fuga por miedo.

6. Control estricto de puertas y accesos

Puertas abiertas para recibir invitados o para realizar brindis fuera de la vivienda aumentan el riesgo de escape. En esos momentos, el animal debe permanecer en otro cuarto o sujeto con la guía.

7. Evitar restos de comida de la celebración

Ofrecer sobras es una práctica común durante las fiestas. Los alimentos grasos o distintos a su dieta causaron vómitos y diarrea al día siguiente.

8. Uso de tapetes de lamido durante los estruendos principales

Los tapetes de lamido con alimentos seguros desvían la atención del ruido y reducen la ansiedad, especialmente durante la medianoche.

9. Sedación solo bajo supervisión veterinaria

La sedación se aplicó únicamente en casos específicos y con control profesional. Nunca se realizó por cuenta propia.

10. Atención inmediata ante heridas causadas por fuegos artificiales

Si la pirotecnia impacta al animal, se debe evaluar la lesión. Los heridas profundas requieren limpieza urgente y traslado inmediato a un centro veterinario de emergencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.