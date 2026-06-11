Salud

Experto en desarrollo personal asegura que las crisis pueden impulsar el crecimiento personal

El reconocido autor sostiene que los problemas y las tragedias impulsan el aprendizaje, la introspección y el desarrollo del carácter

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Por La Nación / Argentina / GDA
Para Robin Sharma, la adversidad no solo genera dolor. También abre espacios para descubrir fortalezas y adquirir nuevas enseñanzas.
Para Robin Sharma, la adversidad no solo genera dolor. También abre espacios para descubrir fortalezas y adquirir nuevas enseñanzas. (ChatGPT/Generada con IA)







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