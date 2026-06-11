Experto en desarrollo personal asegura que las crisis pueden impulsar el crecimiento personal

Para Robin Sharma, la adversidad no solo genera dolor. También abre espacios para descubrir fortalezas y adquirir nuevas enseñanzas.

Las dificultades y las crisis personales pueden convertirse en una oportunidad para adquirir sabiduría y fortalecer el carácter. Esa es la visión que plantea Robin Sharma, escritor y conferencista reconocido en el ámbito del desarrollo personal, al reflexionar sobre la manera en que las personas interpretan las experiencias adversas.

Según Sharma, existe una diferencia profunda entre la reacción del ego y la respuesta del alma frente a los problemas. Mientras el primero suele enfocarse en la queja y la sensación de injusticia, la segunda encuentra en la adversidad una oportunidad para aprender y evolucionar.

El especialista explicó que, ante un mal día, un año complicado o incluso una etapa prolongada de dificultades, el ego impulsa pensamientos centrados en el sufrimiento y la victimización. Esa perspectiva conduce a sentimientos de frustración y malestar emocional.

En contraste, Sharma afirmó que las situaciones difíciles cumplen una función formativa. A su juicio, los problemas, las tragedias y los desafíos introducen a las personas en procesos de aprendizaje que resultan fundamentales para el desarrollo humano.

El autor sostuvo que la sabiduría surge en gran medida durante los momentos complejos. También señaló que la capacidad de perdonar suele fortalecerse cuando las personas enfrentan experiencias dolorosas.

De acuerdo con sus reflexiones, las crisis también impulsan la introspección. En esos periodos, las personas suelen plantearse interrogantes relacionadas con el propósito de vida, el sentido de sus experiencias y las formas de mejorar como individuos.

Sharma agregó que la adversidad permite desarrollar el amor propio y descubrir fortalezas que permanecen ocultas en circunstancias favorables.

El experto resumió esta visión al señalar que, mientras el ego interpreta los problemas como algo negativo, el alma comprende que los desafíos pueden convertirse en maestros capaces de aportar enseñanzas valiosas para la vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.