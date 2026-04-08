Espina de pescado en la garganta: qué hacer y qué evitar para no agravar el problema

Aprenda cómo reaccionar ante una espina de pescado, qué evitar y cuándo acudir a emergencias por síntomas de riesgo.

El consumo de pescado aumenta en determinadas fechas. Este alimento aporta beneficios a la salud. Sin embargo, también implica riesgos por la presencia de espinas que pueden causar atragantamiento o molestias en la garganta.

Algunas especies como la merluza, el bacalao, el atún, el salmón y la tilapia tienen menos espinas o son fáciles de limpiar. Aun así, el peligro no desaparece. Por eso conviene conocer cómo actuar ante una ingestión accidental.

Qué no debe hacer si se traga una espina

El pescado contiene ácidos grasos Omega-3, que favorecen la salud cardiovascular. También ayudan a reducir triglicéridos y tienen efectos antiinflamatorios. No obstante, sus espinas pueden provocar irritación, tos o dificultad para respirar.

El enfermero Manuel Reis advierte que no se deben introducir los dedos ni utensilios en la garganta para retirar la espina. Esta práctica puede causar lesiones en la garganta o el esófago.

El riesgo aumenta cuando la espina no es visible. Intentar extraerla con objetos puede empeorar la situación y generar daño interno.

Qué hacer si se tragó una espina de pescado

Lo primero es mantener la calma. Si la persona está estable y no presenta síntomas graves, el cuerpo puede eliminar la espina de forma natural mediante el sistema digestivo.

Existen medidas que pueden ayudar a expulsar espinas pequeñas o medianas:

Comer plátano: su textura facilita que la espina se adhiera y avance hacia el estómago.

su textura facilita que la espina se adhiera y avance hacia el estómago. Toser: este reflejo natural puede expulsar la espina de la garganta.

este reflejo natural puede expulsar la espina de la garganta. Consumir pan o arroz cocido: estos alimentos forman una masa que envuelve la espina y facilita su paso.

estos alimentos forman una masa que envuelve la espina y facilita su paso. Tomar aceite de oliva: lubrica la garganta y permite que la espina descienda sin causar irritación.

lubrica la garganta y permite que la espina descienda sin causar irritación. Hacer gárgaras con agua tibia y sal: ayuda a relajar la garganta y disminuir la incomodidad.

Cuándo acudir a emergencias

La University of Utah recomienda buscar atención médica si aparecen síntomas graves. Entre ellos destacan dificultad para respirar o dolor intenso.

Estas señales pueden indicar una complicación que requiere valoración inmediata en un centro de salud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.