Salud

Espina de pescado en la garganta: qué hacer y qué evitar para no agravar el problema

Conozca las medidas seguras para actuar ante una espina de pescado y evite prácticas que pueden causar lesiones en la garganta

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Por El Universal / México / GDA
Aprenda cómo reaccionar ante una espina de pescado, qué evitar y cuándo acudir a emergencias por síntomas de riesgo.
Aprenda cómo reaccionar ante una espina de pescado, qué evitar y cuándo acudir a emergencias por síntomas de riesgo. (Canva Stock /Tomophafan y Stock_Colors de Getty Images)







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